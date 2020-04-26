Рендеры смартфона Samsung: особенный аппарат для компании

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Компания Samsung продолжает оставаться номером один на рынке смартфонов и надеется сохранить за собой лидерство и в нынешнем году. Телефоны с выдвижными камерами стали хитом прошлого года. Такие появились у многих конкурентов, но только не у Samsung.

А чем мы хуже? Только сейчас решил южнокорейский гигант и у него появится смартфон с выдвижной фронтальной камерой. Судя по первым рендерам, именно всплывающая конструкция селфи-камеры станет изюминкой дизайна новинки. Насколько этот элемент будет подкупать поклонников компании, узнаем уже после выхода смартфона.

А вот как он будет именоваться неизвестно. Известный инсайдер @OnLeaks только визуализировал аппарат и сообщил, что он получит корпус с габаритами 183,5х77х9,2 мм, где на передней панели установили дисплей диагональю 6,5 дюйма. На тыльной стороне виден блок тройной камеры и сканер отпечатков пальцев. Несмотря на то, что это, по-видимому устройство среднего класса, он стал последователем флагманского «изыска» — отсутствие 3,5 мм аудиоджека.

Каким будет внутреннее содержание нового смартфона Samsung, информации нет. Нет и сведений, когда может состояться анонс этой модели, и к линейке каких устройств южнокорейского гиганта она примкнет.

Источник: twitter