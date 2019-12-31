Реверсивная зарядка и четверная камера: свежие слухи о Xiaomi Mi 10

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В феврале ждем анонс флагмана Xiaomi Mi 10. Учитывая, что до премьеры остается немного времени, без утечек никак не обойтись. Основной шквал их ждем ближе к презентации, но и в уходящем году инсайдеры не оставили нас без слухов о том, какими характеристиками будет обладать флагман.

Сетевой информатор Digital Chat Station, который не раз был замечен за сливом достоверных данных, подтверждает, что компания выпустит Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Отличаться они будут дисплеями, камерами, емкостью аккумуляторов, объемом памяти и мощностью быстрой зарядки.

Так, Xiaomi Mi 10 предложит OLED-экран диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц. В его основу ляжет SoC Snapdragon 865 и доступен аппарат будет в трех модификациях: 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб. Работать он будет под управлением Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11.

Автономность работы обеспечит батарейка емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной 40-ваттной зарядки и предложат беспроводную зарядку мощностью 30 Вт. Заявляют о наличии реверсивной зарядки на 10 Вт.

Обещает информатор наличие чипа NFC, двухрежимного 5G-модема и четырех модулей в основной камере: 64 Мп (Sony IMX686) + 20 Мп (широкоугольная) + 12 Мп (телеобъектив) + 5 Мп. Ценник на Xiaomi Mi 10 будет стартовать с отметки $573.

Сведений о Xiaomi Mi 10 Pro приводится немного. Инсайдер указывает на то, что эта модель получит аккумулятор на 4500 мАч, быструю 66-ваттную зарядку и беспроводную мощностью 40 Вт. На тыльной стороне также будет четыре датчика, но выбор пал на модули 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 8 Мп.

Уже в базовой конфигурации Pro-версия получит 12 Гб оперативки. А всего модификаций будет три: 12/128 Гб — $544, 12/256 Гб — $587 и 12/512 Гб — $644.

Источник: gizmochina

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