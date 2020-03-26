Робот-пылесос Xiaomi Roborock S5 Max по специальной цене в честь 10-летия AliExpress

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Пока экономисты и аналитики подсчитывают тот ущерб, который нанесет пандемия коронавируса мировой экономике, Китай постепенно возвращается к обычной жизни и торговая площадка AliExpress готовится праздновать собственное 10-летие. Крупнейшая платформа онлайн-коммерции предлагает не отказываться от покупок и приобрести что-то с выгодой для бюджета.

В число акционных товаров попал пылесос Xiaomi Roborock S5 Max, на который с 27 по 31 марта действует скидка в размере 31%. Ценник на период акции — $452,24. Помогают сэкономить скидочные купоны, а также необходимо использовать промокод ROBOROCK7.

Помимо возможности прикупить пылесос со скидкой, есть шанс выиграть один из призов. Среди них пылесос Jimmy JV71, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4, весы Body fat Scale и электроотвертка Mijia Electric Screwdrivers. Чем раньше приобретаешь Roborock S5 Max, тем выше шанс получить подарок и, тем ценнее он.

Это классический робот-пылесос, который получил пластиковый корпус, предлагает довольно тихий ход и качественную уборку. Он позволяет выбрать зоны уборки, строить маршруты, выбирать режимы уборки, задавать время работы и отслеживать примерно оставшийся заряд батарейки.

Устройство обладает пылесборником на 0,5 л, аккумулятором емкостью 5200 мАч и системой интеллектуальных датчиков, призванных помочь пылесосу легко ориентироваться в пространстве, обходить препятствия и не упасть с лестницы.

Купить Xiaomi Roborock S5 Max