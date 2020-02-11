Ряды участников MWC 2020 редеют. Организаторы вводят жесткие меры безопасности из-за короновируса

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Количество компаний, которые отказываются от участия в MWC 2020 продолжает расти. Отменили свои пресс-конференции на выставке в Барселоне компании TCL и Vivo. Причина — всплеск эпидемии короновируса. Если Vivo и вовсе не приедет на ивент, то TCL посетит его, но она отказалась проводить пресс-конференцию при большом скоплении народа. Познакомиться же с новинками можно будет на стенде компании.





Не примет участие в MWC 2020 и техногигант Intel. В своем заявлении он указал, что безопасность и благополучие сотрудников и партнеров является главным приоритетом для него. Из-за предосторожности принято решение не участвовать в выставке.









Тем временем организаторы MWC 2020 выступили с очередным заявлением, что мероприятие пройдет в назначенные сроки, а также рассказали о тех мерах, которые предпринимаются с целью снизить риск инфицирования короновирусом.





Большое внимание будет уделено уборке и дезинфекции, намерены проводить инструктаж участников и посетителей выставки в части соблюдения необходимых мер гигиены с целью недопущения инфицирования. Всем рекомендовано отказаться от рукопожатий и на входе будут проверять температуру. При выявлении повышенной температуры тела, кашле и затруднительном дыхании проход в павильоны будет запрещен, а посетителей ждет медицинское обследование.





Источник: theverge.com