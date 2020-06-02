Рыночная доля Windows 10 вернулась к росту

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Ресурс Netmarketshare провел очередное исследование, в рамках которого определил рыночную долю популярности браузеров и настольных операционных систем по итогам мая нынешнего года. Опубликованный отчет указывает на то, что доля Windows 10 в отчетном периоде выросла и браузер Edge продолжает завоевывать популярность.

Windows 10 укрепляет позиции

За последний весенний месяц доля Windows 10 увеличилась до 57,83%, в апреле этот показатель составлял 56%. Отмечают эксперты и возросшую популярность Linux, которая контролирует 3,17% доли рынка. Доля этой операционки в марте были на уровне 1,36%. Что касается MacOS, то она практически демонстрирует стабильность — 9,68% против 9,75% месяцем ранее.

Вполне логично, что свои позиции теряет Windows 7, на которой сейчас работает 24% устройств. Для сравнения в апреле ее доля составляла 25,59% и в марте — 26,3%.

Google Chrome в шаге от рекорда

В нише браузеров все относительно стабильно и без резких скачков. Доля Google Chrome составляет 69,91%, тогда как в апреле этот показатель был равен 69,18%. Браузер от Google в одном шаге от 70% и это станет рекордным показателем для него. Немного нарастил свою долю Microsoft Edge до 7,86%, а месяцем ранее этот показатель составлял 7,76%. Доля Mozilla Firefox упала до 7,23% против 7,25% в апреле.

Источник: mspoweruser