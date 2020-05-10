Рынок, где iPhone теряет популярность, а OnePlus наращивает

Рынок США — один из самых сложных для проникновения. Здесь успех возможен только благодаря союзу производителя смартфонов и одного из операторов связи. OnePlus удалось в 2018 году договориться с T-Mobile и с той поры ее смартфоны представлены в операторской рознице. Популярность устройств OnePlus увеличивается, и она единственная, кто в первом квартале нынешнего года продолжил расти.

Так, по итогам первых трех месяцев нынешнего года на рынке смартфонов США наблюдался спад на 10-20%. Продажи Samsung упали на 23% в годовом исчислении, Apple — на 13% и LG — на 25%. Ушли в крутое пике продажи смартфонов Google — падение на 64% в годовом исчислении.

И только OnePlus удалось немного нарастить свои продажи — прирост 2%. И это единственный бренд, представленный официально в США, кто смог не растерять свои позиции и его продукты пользуются постоянным успехом в этой стране. И своим успехом компания обязана OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro 5G и OnePlus 6T.

Сможет ли OnePlus сохранить положительную для себя динамику во втором квартале нынешнего года? Целый ряд экспертов сомневаются в этом, ведь серия OnePlus 8 вышла тогда, когда эпицентр пандемии коронавируса переместился в США, здесь ввели карантин и закрыли розничные точки продаж. Против компании и падение доходов ряда американцев, которые вынуждены отказываться от трат на покупку новых смартфонов.

Источник: mydrivers

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