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Рынок носимых гаджетов стремительно вырос в 2019 году

11.03.2020 347 0

Носимые гаджеты из некогда диковинных устройств превратились в завсегдатаев рынка электроники. Всевозможные смарт-часы, фитнес-браслеты, наушники и прочие аппараты из когорты носимых помощников продолжают уверенно завоевывать мир. Аналитики компании IDC взялись за подсчет того, кто же из компаний лидирует на рынке носимых устройств.

 

Рынок носимых гаджетов стремительно вырос в 2019 году – фото 1

 

В четвертом квартале 2019 года объем поставленных носимых гаджетов на мировой рынок составил 118,9 млн единиц. И это на 82,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. С большим отрывом от конкурентов лидирует компания Apple, контролировавшая в последнем квартале прошлого года 36,5% доли рынка. В количественном выражении это 43,4 млн поставленных устройств.

 

Рынок носимых гаджетов стремительно вырос в 2019 году – фото 2

 

На втором месте оказалась Xiaomi, в активе которой 12,8 млн отгруженных носимых гаджетов и 10,8% доли рынка. Замыкает тройку лидеров Samsung, которая заняла 8,8% доли рынка и поставила 10,5 млн единиц устройств. При этом южнокорейский гигант показал рекордный среди всех игроков прирост поставок — 127,6% в годовом исчислении.

 

Отмечается растущий спрос на носимые гаджеты и по итогам всего 2019 года. Так, всего было поставлено на рынок 336,5 млн устройств и это практически вдове больше, чем в 2018 году. Чаще всего пользователи покупали беспроводные Apple AirPods и на долю гарнитур от всех производителей пришлось 50,7% всего рынка носимых устройств. Доля фитнес-браслетов составила 20,6% и смарт-часов — 27,5%. В тройку лидеров рынка входят Apple, Xiaomi и Samsung, а на четвертом и пятом местах оказались Huawei и Fitbit.

 

Источник: idc.com

Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.03.2020

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Рынок носимых гаджетов стремительно вырос в 2019 году