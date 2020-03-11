Рынок носимых гаджетов стремительно вырос в 2019 году

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Носимые гаджеты из некогда диковинных устройств превратились в завсегдатаев рынка электроники. Всевозможные смарт-часы, фитнес-браслеты, наушники и прочие аппараты из когорты носимых помощников продолжают уверенно завоевывать мир. Аналитики компании IDC взялись за подсчет того, кто же из компаний лидирует на рынке носимых устройств.

В четвертом квартале 2019 года объем поставленных носимых гаджетов на мировой рынок составил 118,9 млн единиц. И это на 82,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. С большим отрывом от конкурентов лидирует компания Apple, контролировавшая в последнем квартале прошлого года 36,5% доли рынка. В количественном выражении это 43,4 млн поставленных устройств.

На втором месте оказалась Xiaomi, в активе которой 12,8 млн отгруженных носимых гаджетов и 10,8% доли рынка. Замыкает тройку лидеров Samsung, которая заняла 8,8% доли рынка и поставила 10,5 млн единиц устройств. При этом южнокорейский гигант показал рекордный среди всех игроков прирост поставок — 127,6% в годовом исчислении.

Отмечается растущий спрос на носимые гаджеты и по итогам всего 2019 года. Так, всего было поставлено на рынок 336,5 млн устройств и это практически вдове больше, чем в 2018 году. Чаще всего пользователи покупали беспроводные Apple AirPods и на долю гарнитур от всех производителей пришлось 50,7% всего рынка носимых устройств. Доля фитнес-браслетов составила 20,6% и смарт-часов — 27,5%. В тройку лидеров рынка входят Apple, Xiaomi и Samsung, а на четвертом и пятом местах оказались Huawei и Fitbit.

Источник: idc.com