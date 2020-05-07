Рынок смарт-часов вырос на 20%. Назван лидер

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Если в случае со смартфонами спад спроса на них принято списывать на коронавирус, то, если говорить о смарт-часах пандемия оказалась им ни по чем. Ни о каком замедлении спроса речь не идет. Напротив, по данным аналитиков Strategy Analytics продажи умных часов в первом квартале нынешнего года только выросли.

Сегмент смарт-часов продолжает уверенно расти и прирост составил 20% за первые три месяца нынешнего года. Вновь компанией номер один является Apple, которая контролирует 55,5% доли рынка и умудряется продавать миллионами Apple Watch — 7,6 млн. По сравнению с первым кварталом прошлого года прирост составил 22,6%.

Похоже, что в ближайшем будущем доминированию Apple ничего не угрожает. На втором месте оказалась Samsung со скромными 1,9 млн проданных смарт- часов и это почти в 3,5 раза меньше показателя концерна из Купертино. Доля южнокорейского гиганта на рынке составила 13,9%. Замкнула тройку лидеров компания Garmin, сумевшая реализовать 1,1 млн часов и занявшая 8% доли рынка.

Но коронавирус все же окажет свое негативное влияние на рынок смарт-часов. Так, по мнению аналитиков, во втором квартале рост существенно замедлится, и мы увидим падение продаж. Во втором полугодии все должно наладиться и рынок смарт-часов вернется к подъему.

Источник: strategyanalytics