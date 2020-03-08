С какой камерой Huawei P40 Pro будет штурмовать вершину DxOMark

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На данный момент лучшими по своим фотовозможностям являются флагманы Xiaomi Mi 10 Pro и Oppo Find X2 Pro. Но велика вероятность того, что их лидерство долго не продлится и уже в этом месяце они могут сложить свои полномочия королей рейтинга DxOMark. 26 марта состоится премьера Huawei P40 и Huawei P40 Pro, и у «прошки» есть все шансы потеснить сегодняшних лидеров.

Инсайдер @RODENT950 поделился с широкой общественностью информацией о характеристиках камеры Huawei P40 Pro. По его данным, основная камера будет насчитывать пять датчиков, где главным будет модуль на 52 Мп Sony IMX700. Его оптический формат равен 1/1,28ʺ и размер пикселя 1,22 мкм. Помогать ему станет широкоугольный сенсор Sony IMX650 на 40 Мп.

Интересным выглядит решение предложить два телеобъектива, где один будет отвечать за 3-кратный оптический зум, а вторая зум-камера — за 10-кратный оптический зум. Завершит ансамбль ToF-датчик и светодиодная вспышка.

Напомним, что премьера Huawei P40 и P40 Pro должна состояться в Париже и на данный момент нет сведений, что компания отказалась от планов проводить пресс-мероприятие или организует онлайн-трансляцию из-за эпидемии коронавируса.

Оба флагмана должны получить OLED-панели со встроенными в них сканерами отпечатками пальцев, чип Kirin 990, быструю и беспроводные зарядки, а также EMUI 10 на основе Android 10 без сервисов Google.

Источник: twitter

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