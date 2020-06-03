С какой камерой Samsung Galaxy Note 20+ будет штурмовать рейтинги камерофонов

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Хочешь быть среди лучших флагманов на рынке — предлагай крутую камеру. Это сегодня один из действенных способов стать заметным игроком на рынке и добиться того, чтобы с тобой считались. Естественно, что это хорошо понимают и в Samsung, поэтому в этом году выпустили пафосный Samsung Galaxy S20 Ultra, который способен создавать снимок с 100-кратным цифровым приближением.

Четыре камеры без рекордов

На практике оказалось, что камера тут получилась не выдающаяся, а тот самый стократный зум лишь повод бравировать большими циферками без практической пользы. Фишка не зашла, поэтому при создании камеры Samsung Galaxy Note 20+ компания решила провести работу над ошибками и отказалась от идеи впечатлять восприимчивую публику умопомрачительным зумом.

Известный инсайдер Ice Universe с довольно приличным послужным списком достоверных сливов, решил поделиться сведениями о камере Galaxy S20+. Он уверяет, что основная камера получит четыре модуля и в качестве главного тут установят уже известный по Galaxy S20 Ultra датчик на 108 Мп — Samsung ISOCELL Bright HM1, оптический формат 1/1,33ʺ.

В систему камер войдет телеобъектив на 13 Мп Samsung Slim 3M5, широкоугольный сенсор на 12 Мп Samsung 2L3 и завершит ансамбль ToF-камера. Он подтверждает ранние слухи об отказе от 100-кратного цифрового зума. Этот параметр будет гораздо скромнее — 50-кратный зум. Есть вероятность, что камера получит поддержку 5-кратного оптического зума.

Обычный флагман

По слухам, Samsung Galaxy Note 20+ оснастят Infinity-O дисплеем диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой и беспроводной зарядками, чипом Snapdragon 865 или Exynos 992 (в зависимости от региона продаж), а также до 16 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной.

Источник: weibo

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