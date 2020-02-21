С производством смартфонов Samsung во Вьетнаме возникли проблемы

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О том, что многие iPhone собираются в Китае, знают многие. На то, чтобы создать сеть поставщиков в Поднебесной, у компании ушло несколько лет. Перенос производства устройств в экстренном порядке из-за коронавируса в Мексику, Вьетнам и Индию связан с большими сложностями. Финансовые потери Apple неизбежны, и она не скрывает этого.

На фоне таких перипетий эксперты предположили, что в этой ситуации в более выигрышном положении оказалась Samsung, ведь половина ее смартфонов собираются на фабриках во Вьетнаме. Но они, возможно, поторопились с выводами, недооценив масштаб проблем, вызванных вспышкой вирусной пневмонии.

Так, пришло сообщение, что в цепочке поставок во Вьетнаме возникли проблемы, которые могут стать причиной задержки производства мобильных устройств Samsung. В качестве главной причины называют тот самый злосчастный коронавирус.

Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило, что производители электроники и телефонов столкнулись с трудностями с получением комплектующих и материалов из-за вируса. Многие из них поступали от поставщиков, расположенных в Китае. А продолжительные новогодние каникулы и приостановка производства на фабриках-поставщиках привела к тому, что сроки отгрузки отодвинуты на более поздний срок.

Ожидается, что под угрозой срыва оказалось производство двух новых смартфонов Samsung, ведь большинство компонентов для их сборки поставляются китайскими компаниями. Со своей стороны, Samsung рассматривает возможность доставки комплектующих посредством воздушного и морского путей, но это может привести к удорожанию конечного продукта, а это явно не входит в планы компании и может негативно отразиться на спросе.

Источник: reuters