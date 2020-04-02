Samsung дарит планшеты и смартфоны больным COVID-19

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Случилось худшее — COVID-19 вырвался за пределы Китая и начал атаковать беспечный мир. Увы, далеко не все оказались готовы к такому развитию событий. Многие крупнейшие компании мира бросили свои силы на борьбу с вирусом и пытаются помочь справиться с напастью.

Не осталась в стороне и Samsung. Она не только выделила средства на приобретение медицинских масок, антисептиков и защитных средств, но и занимается адресной благотворительностью. Речь идет о том, что южнокорейский гигант дарит пациентам, инфицированным коронавирусом, планшеты и смартфоны.

Цель благородная — помочь поддерживать связь больных с их родными и близкими. А еще Samsung поставляет необходимое специальное медицинское оборудование для больниц, лечебниц и карантинных центров. Не забыла компания и о подрастающем поколении, которое сейчас вынуждено учиться дистанционно. Так, компания передала различным образовательным учреждениям планшетные ПК, призванные помочь организовать учебный процесс за пределами школ и колледжей.

Всего Samsung уже пожертвовала $29 млн в рамках борьбы с коронавирусом. Компания и сама оказалась в числе «жертв» COVID-19. Из-за пандемии она закрыла все свои магазины в США, а также приостановила работу фабрик, где среди сотрудников были выявлены инфицированные коронавирусом.

Источник: inews