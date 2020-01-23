Samsung Galaxy A11 замечен на сайте FCC

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Samsung продолжает обновлять A-серию и готовит к анонсу преемника Galaxy A10. Сегодня информация о Galaxy A11 была найдена на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Ведомство сертифицировало модель с индексом SM-A115F, в арсенале которой будет аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Эскиз демонстрирует то, как будет выглядеть тыльная сторона смартфона. Видно, что перед нами доступный аппарат, который получит тройную тыльную камеру и сканер отпечатков пальцев на «спинке». Какой набор датчиков предпочтет производитель, неизвестно. Но есть предсказания, что один из них будет для макросъемки разрешением 2 Мп.

К сожалению, информация о Galaxy A11 на сайте FCC крайне скудная. Слухи же говорят в пользу того, что смартфон станет базироваться на аппаратной платформе Snapdragon 625/626 или Exynos 7884.

В его арсенале должно быть 2 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гб и операционная система Android 10 с фирменной надстройкой One UI 2.0. На выбор предложат несколько цветовых решений: черный, белый, красный и синий.

Предполагается, что дебютирует Samsung Galaxy A11 в марте, спустя год после появления на рынке Galaxy A10.

Источник: xatakandroid.com