  • Andro-news.com
  • Новости
  • Samsung Galaxy A15 тихонько выпущен - стильный сзади, однако устаревший спереди за 150$

Samsung Galaxy A15 тихонько выпущен - стильный сзади, однако устаревший спереди за 150$

27.11.2023 184 0

НОВИНКА ОТ SAMSUNG ПОРАЖАЕТ ЦЕНОЙ

Компания Samsung втихаря представила новый бюджетный смартфон Galaxy A15 по приятно низкой цене – $140.

Samsung Galaxy A15 тихонько выпущен - стильный сзади, однако устаревший спереди за 150$ – фото 1

Об этом сообщает издание 9to5Google. Смартфон неожиданно появился на сайте розничной сети Walmart в версиях для операторов Cricket Wireless и Boost Mobile.

За $140 пользователи получат 6,5-дюймовый экран с частотой 90 Гц, процессор MediaTek 6100+, камеру 50 Мп, батарею 5000 мАч и поддержку 25 Вт быстрой зарядки.

Samsung Galaxy A15 тихонько выпущен - стильный сзади, однако устаревший спереди за 150$ – фото 2

Предполагается, что A15 оснащен AMOLED-дисплеем, хотя на упаковке упоминается IPS LCD. Официальной информации пока нет.

Несмотря на это сочетание низкой цены, современного дизайна и 4 лет обновлений от Samsung делает Galaxy A15 довольно привлекательным предложением.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 27.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
   
   

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Samsung Galaxy A15 тихонько выпущен - стильный сзади, однако устаревший спереди за 150$