Samsung Galaxy A21s: ценник 200 евро и новый чип

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По данным аналитиков IDC и Canalys продажи смартфонов в первом квартале нынешнего года упали почти у всех производителей, за исключением Xiaomi. Не смогла избежать спада и Samsung, но лидерство сохранила. Попытаться добиться увеличения продаж компания постарается выпуском новинок, среди которых будет Galaxy A21s.

Ресурс Winfuture поделился подробностями о смартфоне. По его данным, он станет одним из представителей доступных устройств компании с ценником около 200 евро. А еще он удостоится новейшей платформы Exynos 850, которая обладает 8 вычислительными ядрами с пиковой частотой 2,0 ГГц.

Samsung Galaxy A21s должен предложить 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб и большой 6,5-дюймовый PLS TFT-дисплей разрешением 1600х720 пикселей. PLS — это фирменная разработка Samsung, которая позволяет улучшить углы обзора экрана, предложить высокую яркость и точную цветопередачу.

В активе смартфона будет аккумулятор емкостью 5000 мАч, фронтальный объектив на 13 Мп и четверная основная камера с датчиками 48 Мп (f/2.0) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.0) и еще парочка сенсоров, предположительно, по 2 Мп каждый. Обещают чип NFC, поддержку Bluetooth 5.0 и фирменную оболочку One UI на основе Android 10.

Источник: winfuture