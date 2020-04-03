Samsung Galaxy A21s с чипом Exynos 850 замечен в бенчмарке

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Samsung одна из тех компаний, кто невозмутимо следует своему графику премьер и планомерно обновляет модельный ряд. В будущем нас ждет анонс Galaxy A21, а также должна состояться премьера Galaxy A21s. Если последняя информация верна, то в плане аппаратной платформы новинки будут серьезно отличаться друг от друга.

В базе данных Geekbench были найдены результаты тестирования Galaxy A21s, указывающие на то, что смартфон обладает чипом Exynos 850, который получил восемь процессорных ядер. На данный момент компания не анонсировала этот чип, и мы не располагаем подробностями о его характеристиках. Бенчмарк также смог идентифицировать, что тестируемый аппарат получил 3 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10.

По слухам, Galaxy A21s предложит флеш-накопитель вместимостью 32/64 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч и Infinity-O дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру. О времени анонса смартфона не сообщается.

Что касается Samsung Galaxy A21, то ему приписывают чип Exynos 7904 или Helio P35, 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб постоянной, батарейку на 4000 мАч и фирменную оболочку One UI на базе Android 10.

Источник: sammobile