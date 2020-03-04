Samsung Galaxy A30 получит чип от MediaTek

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В целом А-серия 2019 года у Samsung получилась более-менее удачной, а такие модели как Galaxy A20 и Galaxy A30 стали хитами продаж в некоторых странах. Теперь компания готовится обновить эти смартфоны, и после их анонса можно будет судить во многим ли они будут выигрывать у предшественников.





По первым слухам Galaxy A31 может не завоевать большой популярности, а все по причине установки чипа от MediaTek.





В популярном бенчмарке Geekbench были найдены сведения о смартфоне с индексом SM-A315F, коммерческое название которого должно быть Galaxy A31. Данные синтетического теста говорят о том, что в основе устройства лежит чип Helio P65 с пиковой частотой 2,0 ГГц. Получил аппарат операционную систему Android 10 и 4 Гб оперативной памяти.





По неподтвержденной информации, Galaxy A31 оснастят батарейкой емкостью 5000 мАч, AMOLED-дисплеем и тройной тыльной камерой с главным датчиком на 48-мегапикселей.





Когда стоит ждать премьеру Samsung Galaxy A31 и во сколько его оценит производитель, точно неизвестно. По слухам, представить новинку могут уже в этом месяце.





Источник: gizmochina.com







