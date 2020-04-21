Samsung Galaxy Fold 2 выйдет летом. Каким он будет

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От Samsung ждали крутой складной смартфон. Мобильник со складной конструкцией она выпустила. И даже два — Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Но ни один из них так и не произвел фурор на рынке. Возможно, это удастся Galaxy Fold 2, который компания готовит к анонсу в августе нынешнего года.





Аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился с широкой аудиторией сведениями о том, каким будет второе поколение пионера складных устройств. Он утверждает, что на внутренней стороне Galaxy Fold 2 установят гибкий дисплей диагональю 7,59 дюйма разрешением 2213х1689 пикселей.

На модный манер частоту обновления доведут до 120 Гц, и в верхней части панели будет вырез под фронтальную камеру. Несовершенство технологии не позволило отправить датчик изображения под поверхность дисплея.





На внешней стороне предложат дополнительный 6,23-дюймовый экран. Матрица LPTS разрешением 2267х819 точек и частота по классике — 60 Гц. При ее изготовлении применят низкотемпературную поликремневую технологию с лазерным отжигом для обеспечения высокого уровня энергоэффективности. И самое, пожалуй, главное — рамки по периметру станут заметно тоньше.





В числе нововведений называют поддержку стилуса S Pen. По более ранним слухам, Galaxy Fold 2 получит селфи-модуль на 10 Мп и основную камеру из трех модулей: 12 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (сверхширокоугольный, f/2.2) + 64 Мп (телеобъектив, OIS, 3-кратный оптический зум, f/2.0).





Также ходят предсказания, что Samsung Galaxy Fold 2 удостоится чипа Snapdragon 865, флеш-накопителя на 256 Гб и он станет легче предшественника.

Источники: androidauthority, twitter







