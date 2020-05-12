Samsung Galaxy Fold E: «бюджетный» складной смартфон

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Среди самых обсуждаемых смартфонов — мобильники со складной конструкцией. Что ждет складные аппараты — головокружительный взлет или забвение? Многое будет зависеть от готовности пользователей принять складные смартфоны и от того, насколько надежными и эффективными они будут. И, конечно же, не последнюю роль сыграет цена на гибкие устройства.

На данном этапе складные смартфоны стоят дорого и доступны ограниченному количеству пользователей. Samsung всерьез озаботилась тем, чтобы сделать их более массовыми и доступными. По словам редактора ресурса XDA Developers Макса Вейнбаха, компания работает над Galaxy Fold E, который могут предлагать с вполне подъемным по современным меркам ценником в $1100. Этот смартфон станет одним из трех дебютантов в рамках серии Fold, где один из них получит стекло поверх дисплея, а другой — пластик.

Не исключено, что стоимость доступного Galaxy Fold будет еще ниже — около $900. В пользу такой цены высказался YouTube-блогер MauriQHD. Необходимое снижение ценника может быть достигнуто за счет уменьшения диагонали дисплея на внешней стороне или отказ от него. А сам смартфон будут именовать Fold Lite.

Нам остается только наблюдать за тем, чье предсказание в итоге сбудется и найдет ли Samsung способ, как существенно удешевить смартфон с гибким дисплеем.

Источник: twitter