Samsung Galaxy Fold Lite: попытка предложить «дешевый» складной смартфон

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На рынке уже есть смартфоны, которые могут складываться. И два из них принадлежат «перу» Samsung. Правда, они не пользуются должным спросом, а все по причине хрупкости складной конструкции и высокого ценника. Но это отнюдь не мешает Samsung и дальше развивать сегмент устройств с гибкими дисплеями, а также делать их более доступными.

«Бюджетный» гибкий мобильник

Вероятно, компания готовит к выпуску лайт-версию Galaxy Fold. Изначально предполагалось, что Galaxy Fold Lite дебютирует до конца нынешнего года, но сейчас корейские средства массовой информации заявляют о том, что дебют складного смартфона «начального уровня» отложен для следующего года. Возможно, компания не хочет частить с анонсами складных устройств и не спешит выводить на рынок конкурента Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G.

Пути удешевления

Ожидается, что ценник на Samsung Galaxy Fold Lite может оставить $835 на рынке Южной Кореи и в других странах он вырастет до отметки $900. За счет же чего будут добиваться удешевления? Скорее всего, вместо стекла гибкую матрицу будет прикрывать пластиковое покрытие, сам аппарат может быть компактнее и откажутся от внешнего дисплея, а также «пустят под нож» камеры. Не стоит ждать также флагманскую платформу и 5G-модем.

Источник: phonearena

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