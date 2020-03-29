Samsung Galaxy M11: характеристики и изображения

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Samsung уже начала в этом году обновлять собственную бюджетную линейку Galaxy M, представив Galaxy M21 и Galaxy M31. Теперь очередь за преемником — Galaxy M10. В сети появились изображения и характеристики Galaxy M11. Когда состоится анонс, сведений нет. Но учитывая тот факт, что информация о новинке появились в базах данных сертификационных агентств Google Play Console и Wi-Fi Alliance, анонс явно не заставит себя долго ждать.

Внешне Galaxy M11 соответствует духу времени. Впереди дисплей с тонкими боковыми рамками и круглым отверстием под фронтальную камеру. На тыльной стороне предложили систему из трех датчиков изображения, но встроили их в традиционный блок овальной формы. Как и надлежит бюджетнику, сканер отпечатков пальцев установили на тыльной стороне.

Сообщается, что Galaxy M11 оснастили Infinity-O дисплеем диагональю 6,4 дюйма и разрешением HD+ (1560х720 точек). Базируется аппарат на восьмиядерном чипе с тактовой частотой 1,8 ГГц и, предположительно, речь идет о процессоре Snapdragon 450.

В активе смартфона 3/4 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 32/64 Гб, слот для карт microSD до 512 Гб, емкая батарейка на 5000 мАч и зарядка мощностью 15 Вт. Обладает Galaxy M11 портом USB Type-C, аналоговым 3,5 мм разъемом для наушников, адаптерами Bluetooth 4.2 и Wi-Fi.

Фотовозможности Galaxy M11 представлены фронтальной 8-мегапиксельной камерой со светосилой f/2.0 и на задней панели установлена тройная камера: 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп (широкоугольная, f/2.2) + 2 Мп (f/2.4).

Источник: ytechb

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