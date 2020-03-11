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Samsung Galaxy M11 предложит чип от Qualcomm

11.03.2020 942 3

Чипы Exynos — опора и надежда «самсунгпрома». Правда, свои недорогие процессоры компания создает по остаточному принципу и предлагает «ешь, что дают». В линейке Galaxy M производитель предпочитает использовать фирменные чипсеты, но в этом году у него будет что предложить и тем, кто предпочитает платформы от Qualcomm.

 

Samsung Galaxy M11 предложит чип от Qualcomm – фото 1

 

Пришло сообщение, что Galaxy M11, который придет на смену Galaxy M10 получит чип Snapdragon 450. Это далеко не самое свежее и мощное решение. Процессор был представлен еще летом 2017 года и объединяет в себе восемь процессорных ядер Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц и видеоускоритель Adreno 506.

 

По имеющимся сведениям, Galaxy M11 предложит Infinity-O дисплей разрешением 1560х720 точек, 3 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

 

Samsung Galaxy M11 предложит чип от Qualcomm – фото 2

 

На данный момент компания не озвучила дату анонса новинки. На 16 марта назначена премьера Galaxy M21 и, возможно, в этот же день представят и Galaxy M11. Что касается Galaxy M21, то известно, что он будет построен на фирменном чипе Exynos 9611, предложит батарейку емкостью 6000 мАч и тройную камеру с главным модулем на 48-мегапикселей.

 

Источник: techiejerry﻿

Samsung Galaxy M11 Samsung Snapdragon 450
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Amir Mag
норм, для более дорогого м21 капелька, а для м11 дырка!
11.03.2020 13:08
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INN
По мне так закруглили бы верхний торец, туда бы фронтальный динамик установили и макро капля получилась.
11.03.2020 15:29
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INN
М31, М21 сделаны из пластмассы, а М11 для удешевления из картона?
11.03.2020 12:57
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Samsung Galaxy M11 предложит чип от Qualcomm