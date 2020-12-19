Samsung Galaxy M12 будет иметь не такую огромную батарейку, как считалось до этого

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Новый сертификат на Samsung Galaxy M12 показал, что нас ждет не такой массивный аккумулятор, как считалось ранее.

Samsung Galaxy M12﻿

На прошлой неделе мы рассказывали вам о новом среднебюджетнике Samsung Galaxy M12. Свежая информация свидетельствует о том, что смартфон прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC). Сертификация FCC выявила емкость аккумулятора Galaxy M12 – к сожалению, в смартфоне не будет огромной батарейки на 7000 мАч, но об этом не стоит переживать.

Благодаря новому сертификату было установлено, что номер аккумулятора Galaxy M12 – EB-BM207ABY, который имеет и так вполне приличную емкость на 6000 мАч.

Как мы уже отметили, на прошлой неделе Galaxy M12 был замечен на платформе Geekbench. Сайт бенчмарка показал, что смартфон работает на чипсете Exynos 850. На странице устройства также было указано, что М12 оснащен 3 Гб оперативной памяти, а прошивкой выступает Android 11.

На сегодняшний день Samsung Galaxy M12 получил одобрение от Бюро Индийских Стандартов (BIS), Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance. Номер модели Galaxy M12 - SM-M127F/DS. Считается, что на некоторых рынках он может быть ребрендирован как Galaxy F12, так как по Сети ходит еще один очень похожий номер – SM-F127G.

Мы также уже знаем размеры устройства - 163,9 х 75,9 х 8,9 мм. Смартфон имеет 6,5-дюймовый дисплей. Задняя панель М12 будет использовать интересный дизайн с двумя типами текстуры. Сканер отпечатков пальцев будет расположен сбоку.

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Источник: GSMArena



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