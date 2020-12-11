Samsung Galaxy M12 получит емкую батарейку и новый 8 нм чип

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Geekbench рассекретил начинку Samsung Galaxy M12

Так получилось, что Samsung в последнее время взяла курс на установку емких аккумуляторов в своих недорогих устройствах с заявкой на приличную автономность, чтобы не носить PowerBank. Еще одним таким живучим смартфоном станет Galaxy M12, чья автономность должна быть роскошной благодаря установке аккумулятора емкостью 7000 мАч.

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На днях Samsung Galaxy M12 засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, что позволило узнать ряд характеристик новинки. Синтетический тест указывает на то, что смартфон построен на базе восьмиядерного 8-нанометрового чипа Exynos 850 с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G52. В его арсенале 3 Гб оперативной памяти и операционная система Android 11.

Предыдущая инсайдерская информация указывает на то, что в арсенале Samsung Galaxy M12 будет Infinity-V дисплей диагональю 6,55 дюйма, селфи-модуль на 8-мегапикселей и основная камера с четырьмя датчиками 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Обещают наличие 3,5 мм разъема для наушников и поддержку быстрой зарядки, а для «дозаправки» будет использоваться порт USB Type-C.

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Источник: 91mobiles