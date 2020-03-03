Samsung Galaxy M21 может быть копией Galaxy M30s по характеристикам

553

В этом месяце компания Samsung может отличиться. На горизонте маячит анонс бюджетного Galaxy M21, который не так давно был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench и получил сертификат Bluetooth.

По данным издания 91mobiles инженерам компании не пришла в голову более оригинальная идея, как взять за основу Galaxy M30s, который был представлен в сентябре прошлого года, и выпустить его в нынешнем году, но уже как Galaxy M21. Разве что операционная система будет Android 10, а не Android 9.0 Pie.

Это предсказание ресурс сделал, основываясь на данных, предоставленных инсайдером Ишан Агарвалом. Если эти сведения верны, то новинка предложит Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, восьмиядерный фирменный чип Exynos 9611, до 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб энергонезависимой.

Смартфон должен получить емкий аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, селфи-камеру на 16-мегапикселей, оболочку One UI 2 на основе Android 10, порт USB Type-C и тройной тыльный объектив с модулями 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (портретный).

Источник: gizmochina.com