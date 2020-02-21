Samsung Galaxy M31 уже появился в украинских интернет-магазинах

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На 25 февраля компания Samsung назначила премьеру своего смартфона Galaxy M31, который будет выделяться своей емкой батарейкой. Но уже сейчас в Украине в магазинах электронной коммерции стартовал предзаказ на эту модель. Просят за нее 7499 гривен или около $306. И это достаточно много за смартфон из бюджетной линейки Galaxy M31.

Примечательно, что перечень характеристик на различных сайтах разнится. Но мы склонны доверять Rozetka, который в числе первых успел заполучить новинку и сделал обзор на нее. По его данным пользователь получит аппарат, обладающий 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем разрешением 2340х1080 точек, восьмиядерным чипом Exynos 9611, 6 Гб оперативной памяти и флеш-модулем на 128 Гб.

Указано, что в основе селфи-камеры лежит модуль на 32-мегапикселя со светосилой f/2.0, а на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков на 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (f/2.2) + 5 Мп (f/2.4) + 5 Мп (f/2.2).

Смартфон получил слот для карт microSD до 512 Гб, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, поддержку Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев на задней панели и функцию Face Unlock. Одним из главных преимуществ Galaxy M31 стала большая батарейка на 6000 мАч.

Источник: rozetka

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