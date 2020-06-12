Samsung Galaxy M31s засветился в бенчмарке

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В модельном ряду Samsung есть смартфон Galaxy M31, который получил большой экран, достойную производительность, NFC и емкий аккумулятор. Сейчас компания работает над его усовершенствованной версией Galaxy M31s, но чем она будет отличаться от «обычной» модификации, сведений нет. Возможно, апгрейд коснется тыльной камеры, а вот аппаратная платформа и батарейка останутся прежними.









Что рассказал бенчмарк





Информация о смартфоне Samsung Galaxy M31s была найдена в базе данных бенчмарка Geekbench. Синтетический тест указывает на то, что в основе устройства стоит восьмиядерный чип Exynos 9611 с графикой Mali-G72 MP3. В активе смартфона 6 Гб оперативной памяти и программная платформа Android 10.









Слухи и характеристики предшественника





На уровне слухов говорят о том, что Galaxy M31s предложит батарейку на 6000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой, AMOLED-дисплей с интегрированным в него сканером отпечатков пальцев, селфи-камеру на 32 Мп и четыре датчика на задней панели с главным на 64-мегапикселя.





Напомним, что Galaxy M31 обладает чипом Exynos 9611, батарейкой емкостью 6000 мАч, фронтальной камерой на 32-мегапикселя и лицевая панель отдана под 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран разрешением 2340х1080 точек. В его активе 6 Гб оперативки, флеш-модуль на 128 Гб и четверная основная камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп.

Источник: gsmarena







