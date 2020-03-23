Samsung Galaxy M51 показали на качественных рендерах

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В модельном ряду Samsung есть линейка Galaxy M. Это достаточно молодая серия, которая сконцентрировала в себе бюджетные модели для борьбы с доступными китайскими аппаратами. Не так давно в ее рядах появился Galaxy M21, а в будущем к ней присоединится Galaxy M51. Известный поставщик утечек @OnLeaks решил показать, как будет выглядеть смартфон.

Это доступное устройство компании со всеми вытекающими. Было бы наивно ждать, что компания предложит какие-то изыски в дизайне. По факту имеем унифицированный дизайн смартфонов Samsung 2020 года выпуска. Хорошо это или плохо, решать каждому из нас. На лицевой стороне расположился дисплей с тонкими боковыми рамками и круглым отверстием под селфи-камеру.

Тыльная панель, скорее всего, выполнена из пластика и на черном прямоугольном «островке» расположились три датчика изображения основной камеры и светодиодная вспышка. Здесь же установили дактилоскопический датчик. Снизу — лоток для сим-карт, микрофон, динамик и порт USB Type-C. На верхнюю грань отправили 3,5 разъем для наушников.

Samsung Galaxy M51 приписывают чип Snapdragon 720G, дисплей диагональю 6,5 дюйма, 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой One UI.

Источник: sammobile