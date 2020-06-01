Samsung Galaxy Note 20 получит важную особенность Galaxy Note 10+

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Одним из нововведений Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20+, которое придется по вкусу потребителям, станут батареи увеличенной емкости. Аккумуляторы предстоящих новинок могут оказаться больше тех, которые предлагают предшественники.





Какие аккумуляторы получат





Сразу оговоримся, что прорыва и существенного прироста миллиампер ожидать в Plus-версии не приходится. Прибавка в несколько сот миллиампер не окажет серьезного влияния на автономность будущей модели. Так, сетевые источники сообщают, что Galaxy Note 20+ удостоится аккумулятора емкостью 4500 мАч. Для сравнения Galaxy Note 10+ оснастили батарейкой на 4300 мАч. Что касается Galaxy Note 20, то тут прирост миллиампер куда существеннее — 4300 мАч против 3500 мАч в Galaxy Note 10.





Прочие характеристики





По имеющейся инсайдерской информации, в августе нынешнего года нас ждет премьера Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20+, где первый из дебютантов получит 6,42-дюймовый дисплей разрешением 2345х1080 точек, а второй — 6,87 дюйма, разрешение 3096х1444 точки. В обеих моделях будут установлены Infinity-O матрицы с частотой обновления 120 Гц и чипы Exynos 992 или Snapdragon 865.

Обещают ультразвуковой дисплейный датчик нового поколения 3D Sonic от Qualcomm, до 16 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.1, поддержку быстрой и беспроводной зарядки.

Источник: sammobile



