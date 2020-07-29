Samsung Galaxy Note 20 предложит чип Exynos 990. Его правильную версию

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5 августа Samsung представит очередное поколение смартфонов линейки Galaxy Note. Впервые в семействе Galaxy Note 20 появится Ultra-версия и, если компания решится впоследствии освежить Galaxy Note 10 Lite, то всего новая серия будет насчитывать четыре модели.

Стереотип или реальность?

Уже известно, что устройства семейства Galaxy Note 20 получат чип Exynos 990. И в таком исполнении новинки будут доступны в большинстве стран мира, а вот в США они будут поставляться с Snapdragon 865. Адепты Samsung станут вторить, что особых отличий по производительности и времени работы между этими двумя чипами нет или на практике различия будут незаметны. Но найдется немало тех, кто будет сожалеть о том, что их лишили права выбора и аппараты на топовом чипе от Qualcomm для них недоступны.

Exynos 990 оптимизировали

Возможно, следующая информация утешит пользователей и зародит надежду, что в этот раз у них не будет поводов критиковать чип от Samsung. Так, пришли сведения, что новинки получат улучшенную или оптимизированную версию Exynos 990. Более того, информатор утверждает, что в таком исполнении фирменный процессор работает также круто и быстро, как и топовый Snapdragon.

Кроме того, в комментариях к посту источник сообщил, что улучшения коснулись энергозатратности и уровня приема сигнала. По его словам, компании впору было бы взять на вооружение практику с неймингом у Qualcomm, и дать этому чипу имя Exynos 990+.

Нам остается только ждать анонса и тестов Galaxy Note 20 с Exynos 990 на борту, чтобы понять, действительно ли характеристики чипа улучшили.

Источник: twitter

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