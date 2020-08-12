Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил дисплей с адаптивной частотой обновления

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Сегодня Samsung объявила, что ее дисплейная панель Super AMOLED нового поколения поддерживает технологию переменной частоты обновления. А первым смартфоном, где она дебютирует, стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, продажи которого стартуют 21 августа. Технология адаптивной частоты, прежде всего, предназначена для оптимизации энергопотребления.

В отличие от дисплеев на смартфонах, которые работают с фиксированной частотой обновления 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц или 144 Гц, 6,9-дюймовый динамический AMOLED-дисплей Galaxy Note 20 Ultra может легко переключаться между различными частотами, включая 10 Гц, 30 Гц, 60 Гц и 120 Гц.

Компания заявляет, что экран телефона может снизить частоту обновления до 30 Гц при работе с электронной почтой и до 10 Гц при просмотре статического контента. В играх, требующих быстрой смены кадров, экран будет обновляться 120 раз в секунду, во время потоковой передачи видеоконтента дисплей работает в режиме 60 Гц.

По словам Samsung, обычные панели тратят энергию, используя фиксированную частоту обновления независимо от того, какой контент отображается. Тогда как адаптивная технология позволяет снизить частоту обновления с учетом выполняемых задач и сократить потребление энергии на 22%.

Новая разработка южнокорейского гиганта призвана повысить энергоэффективность 5G-смартфонов. Прежде всего, она найдет свое применение в топовых устройствах, а также может появиться на аппаратах среднего класса уже в этом году.

Источник: phonearena