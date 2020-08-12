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Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил дисплей с адаптивной частотой обновления

12.08.2020 1052 0

Сегодня Samsung объявила, что ее дисплейная панель Super AMOLED нового поколения поддерживает технологию переменной частоты обновления. А первым смартфоном, где она дебютирует, стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, продажи которого стартуют 21 августа. Технология адаптивной частоты, прежде всего, предназначена для оптимизации энергопотребления.

 

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил дисплей с адаптивной частотой обновления – фото 1

 

В отличие от дисплеев на смартфонах, которые работают с фиксированной частотой обновления 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц или 144 Гц, 6,9-дюймовый динамический AMOLED-дисплей Galaxy Note 20 Ultra может легко переключаться между различными частотами, включая 10 Гц, 30 Гц, 60 Гц и 120 Гц.

 

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил дисплей с адаптивной частотой обновления – фото 2

 

Компания заявляет, что экран телефона может снизить частоту обновления до 30 Гц при работе с электронной почтой и до 10 Гц при просмотре статического контента. В играх, требующих быстрой смены кадров, экран будет обновляться 120 раз в секунду, во время потоковой передачи видеоконтента дисплей работает в режиме 60 Гц.

 

По словам Samsung, обычные панели тратят энергию, используя фиксированную частоту обновления независимо от того, какой контент отображается. Тогда как адаптивная технология позволяет снизить частоту обновления с учетом выполняемых задач и сократить потребление энергии на 22%.

 

Новая разработка южнокорейского гиганта призвана повысить энергоэффективность 5G-смартфонов. Прежде всего, она найдет свое применение в топовых устройствах, а также может появиться на аппаратах среднего класса уже в этом году.

 

Источник: phonearena

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.08.2020

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил дисплей с адаптивной частотой обновления