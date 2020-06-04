Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошёл сертификацию. Что мы узнали?

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Samsung Galaxy S20 Ultra прошёл сертификацию в Bleutooth SIG. Смартфон имеет номер SM-N986U и своим существованием ставит под сомнение слова аналитика, который, исследовав цепочку поставок Samsung пришёл к выводу, что в этом году Ultra версии Note 20 от Samsung не будет.

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Это уже не первая утечка со смартфоном. Ранее устройство всплывало в бенчмарке Geekbench, а авторитетный инсайдер Ice Universe твёрдо заявлял, что новинка получит Snapdragon 865+. Агентство 3C сертифицировав китайскую версию SM-N9860 подтвердило, что смартфон получит ЗУ на 25 Вт в комплекте.

Note 20+ не будет?

Значит ли это, что мы получим только Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra без версии посередине? Или Samsung готовит к выпуску все три модели Note? Возможно, ответить на вопрос поможет серия Galaxy S20. Обратите внимание на последнюю цифру в серийных номерах: обычная версия S20 - это G980, S20 + - G986, а S20 Ultra - назвали G988.



Это означает, что N986 должен был стать Galaxy Note20+, но Samsung, видимо, решила переименовать его в Ultra. Не исключён также и вариант, что Bluetooth SIG допустил ошибку в названии. (агентство удалило страницу, посмотрим, появится ли оно снова).﻿

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Источник: GSMArena