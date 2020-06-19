Samsung Galaxy Note 20 Ultra: самый крутой дисплей и чип

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До презентации семейства Samsung Galaxy Note 20 осталось меньше двух месяцев, а значит, мы находимся на пороге того, как на нас обрушится волна всевозможных утечек и слухов. Свои предсказания на страничке в Twitter опубликовал известный инсайдер Ice Universe. Он поведал больше о характеристиках Galaxy Note 20 Ultra.

Чем впечатлять хотят

Первое на что обращаем внимание, то, что источник в очередной раз подтвердил выход версии Ultra. Второе — аппаратная платформа Snapdragon 865+. Инсайдер авторитетный и у нас нет повода сомневаться в его словах. Но на память приходит заявление одного из топ-менеджеров Meizu о том, что никакой платформы Snapdragon 865+ не будет. Поживем, увидим, кто прав.

Указывает Ice Universe в числе характеристик Galaxy Note 20 Ultra инновационный дисплей, изготовленный по новой технологии с использованием низкотемпературных панелей из поликристаллического оксида. Его разрешение составит QHD+ и частота обновления 120 Гц. Обещана также какая-то новая функция для тыльной камеры и усовершенствованный стилус S Pen.

Дополнил техно-шпион свой рассказ еще и тем, что сам смартфон станет тоньше Galaxy Note 10+, а еще компания еще больше расчищает лицевую панель под дисплей, уменьшая рамки по периметру и сужая на 1 мм отверстие под фронталку.

Напомним, что по слухам, серия Galaxy Note 20 может дебютировать 5 августа и помимо базовой версии в нее войдет Plus-вариация и Ultra. Также одновременно с ней должны представить Galaxy Fold 2 и 5G-версию Galaxy Z Flip.

Источник: twitter