Samsung Galaxy Note 21 отменен, но в серии Galaxy Note 20 может случиться пополнение
Что думаете об идее выпуска Samsung Galaxy Note 20 FE?
Буквально вчера известный сетевой информатор Ice Universe однозначно дал понять, что история линейки Galaxy Note подошла к концу. Среди возможных причин почему Samsung могла принять такое решение эксперты и аналитики называют падение спроса на устройства этой серии из-за высокой цены, отсутствие каких-либо значимых новаций и потерю эксклюзивности — фаблетами можно назвать каждый второй смартфон на рынке.
Но, возможно, Galaxy Note 20 все же не будет финальным аккордом этой серии и компания выпустит в ее рамках еще одну модель. К обсуждению будущего линейки подключился Росс Янг, который руководит компанией Display Supply Chain Consultants и в последнее время все чаще, и надо сказать не безуспешно, пробует себя в роли аналитика и инсайдера-предсказателя.
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На своей странице в Twitter он опубликовал пост, в котором сообщил, что есть вероятность выхода Samsung Galaxy Note 20 FE. Этакая модель «по заявкам трудящихся» и реверанс в сторону тех, кто питает слабость к линейке Note и будет скорбеть об ее утрате. При этом он не поведал никаких деталей о возможных характеристиках новинки. Но при этом он также подтвердил, что Galaxy Note 21 ждать не стоит. В перспективе Samsung рассчитывает продать большее количество устройств серии Galaxy S21.
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Источник: twitter
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