Samsung Galaxy Note 21 отменен, но в серии Galaxy Note 20 может случиться пополнение

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Что думаете об идее выпуска Samsung Galaxy Note 20 FE?

Буквально вчера известный сетевой информатор Ice Universe однозначно дал понять, что история линейки Galaxy Note подошла к концу. Среди возможных причин почему Samsung могла принять такое решение эксперты и аналитики называют падение спроса на устройства этой серии из-за высокой цены, отсутствие каких-либо значимых новаций и потерю эксклюзивности — фаблетами можно назвать каждый второй смартфон на рынке.

Но, возможно, Galaxy Note 20 все же не будет финальным аккордом этой серии и компания выпустит в ее рамках еще одну модель. К обсуждению будущего линейки подключился Росс Янг, который руководит компанией Display Supply Chain Consultants и в последнее время все чаще, и надо сказать не безуспешно, пробует себя в роли аналитика и инсайдера-предсказателя.

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На своей странице в Twitter он опубликовал пост, в котором сообщил, что есть вероятность выхода Samsung Galaxy Note 20 FE. Этакая модель «по заявкам трудящихся» и реверанс в сторону тех, кто питает слабость к линейке Note и будет скорбеть об ее утрате. При этом он не поведал никаких деталей о возможных характеристиках новинки. Но при этом он также подтвердил, что Galaxy Note 21 ждать не стоит. В перспективе Samsung рассчитывает продать большее количество устройств серии Galaxy S21.

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Источник: twitter