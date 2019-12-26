Samsung Galaxy S11 может дебютировать раньше, чем ожидалось

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В этом году юбилейную линейку смартфонов Galaxy S10 компания Samsung выпустила за неделю до начала выставки MWC 2019. Были предсказания, что также поступит производитель и в этом году, устроив анонс Galaxy S11 (Galaxy S20) за неделю до старта MWC 2020 — 18 февраля.





Но издание Sammobile со ссылкой на профильный израильский ресурс опубликовало информацию, что на самом деле ивент состоится 11 февраля. Уже по традиции пройдет пресс-мероприятие в Сан-Франциско. Если эти предсказания достоверны, то премьера семейства Samsung Galaxy S11 пройдет за две недели до выставки MWC 2020.









Предполагается, что компания хочет получить достаточный задел для того, чтобы максимально акцентировать внимание на своих флагманах до того, как другие вендоры устроят презентации своих устройств на MWC. Кроме того, новинки ранее прочих устройств окажутся на прилавках магазинов.





Ожидается, что помимо Galaxy S11, компания также покажет свой очередной складной смартфон, но своим исполнением он будет напоминать обновленный Moto Razr с гибкой матрицей.





Но все это только слухи, тогда как сама Samsung хранит молчание о своих планах. Скорее всего, официальную дату анонса Galaxy S11 производитель озвучит к концу января следующего года.





Источник: sammobile.com







