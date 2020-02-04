Samsung Galaxy S2 и Galaxy Note 3 получают Android 10 благодаря LineageOS

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Пока одни пользователи сетуют на производителей за то, что им не светит апдейт до Android 10, а другие пытаются достучаться до компаний посредством петиций, есть удивительные случаи, когда «старички» получают свежую версию ОС от Google. На улице владельцев Samsung Galaxy S2 и Galaxy Note 3 праздник. Они могут установить Android 10 и на помощь пришло сообщество разработчиков.

Здесь не заслуга производителя, который прекратил поддержку этих моделей. Постарались разработчики LineageOS, которые выкатили прошивку на основе Android 10 для Galaxy S2 и Galaxy Note 3.

Сама сборка еще не представлена официально и является фанатской. Но уже сейчас владельцы одного из «ветеранов» могут накатить прошивку. По словам разработчиков, LineageOS 17.1 для Galaxy Note 3 является более пригодной для использования, ведь в ней корректно работают целый ряд важных функций, включая звонки и отправку сообщений.

А вот сборка LineageOS 17.1 для Galaxy S2 помечена как нестабильная и не подходит для ежегодной эксплуатации. Возможно, в будущем ошибки будут исправлены, и пользователи смогут спокойно накатить апдейт и пользоваться им без каких-либо сбоев.

В любом случае, стоит похвалить энтузиастов за то, что они продлевают жизнь устройствам, выкатывая для них программные обновления.

Источник: xda-developers.com