Где купить дешевле?

Samsung Galaxy S20+ 5G впервые на «живых» фото

13.01.2020 2055 2

Меньше чем через месяц линейка Galaxy S10 сменится на Galaxy S20. Предсказуемо в сети появляется немало информации, посвященной предстоящим дебютантам. Мы уже видели рендеры, раскрывающие дизайн новинок, а теперь пришло время взглянуть на «живые» фото.

 

Samsung Galaxy S20+ 5G впервые на «живых» фото – фото 1


На правах эксклюзивности ресурс XDA-Developers выложил в сеть снимки, на которых позирует Samsung Galaxy S20+ 5G. Фото были присланы в редакцию источником, который пожелал остаться неизвестным.


На фотографиях мы видим смартфон, обладающий Infinity-O дисплеем с круглым отверстием под фронтальную камеру. Полностью избавиться от подбородка создателям не удалось, но он достаточно небольшой. Обращает на себя внимание, что кромки по бокам экрана, если и изогнуты, то минимально.

 

Samsung Galaxy S20+ 5G впервые на «живых» фото – фото 2


Основная камера получила прямоугольный блок и здесь установили четыре датчика изображения. По слухам, тут предложили набор из основного, широкоугольного и телефото сенсоров, а также ToF-камеры. По данным инсайдера Ice Universe в качестве ключевого будет выступать модуль на 12 Мп и размер пикселя тут равен 1,8 мкм.

 

Samsung Galaxy S20+ 5G впервые на «живых» фото


Источник также указывает на то, что Galaxy S20 и Galaxy S20+ выйдут в нескольких версиях по всему миру. Это будут варианты с поддержкой 5G и без таковой. Напомним, что премьера семейства Samsung Galaxy S20 назначена на 11 февраля.


Источник: xda-developers.com



Samsung Galaxy S20+ Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
fkn magic
как же по-ублюдски они сделали камеры.. ну было же нормально раньше...
13.01.2020 16:57
Ответить
Ron
Уродец ...
13.01.2020 10:56
Ответить

telegram__banner.png
Samsung Galaxy S20+ 5G впервые на «живых» фото