Samsung Galaxy S20+ 5G впервые на «живых» фото

2055

Меньше чем через месяц линейка Galaxy S10 сменится на Galaxy S20. Предсказуемо в сети появляется немало информации, посвященной предстоящим дебютантам. Мы уже видели рендеры, раскрывающие дизайн новинок, а теперь пришло время взглянуть на «живые» фото.





На правах эксклюзивности ресурс XDA-Developers выложил в сеть снимки, на которых позирует Samsung Galaxy S20+ 5G. Фото были присланы в редакцию источником, который пожелал остаться неизвестным.





На фотографиях мы видим смартфон, обладающий Infinity-O дисплеем с круглым отверстием под фронтальную камеру. Полностью избавиться от подбородка создателям не удалось, но он достаточно небольшой. Обращает на себя внимание, что кромки по бокам экрана, если и изогнуты, то минимально.





Основная камера получила прямоугольный блок и здесь установили четыре датчика изображения. По слухам, тут предложили набор из основного, широкоугольного и телефото сенсоров, а также ToF-камеры. По данным инсайдера Ice Universe в качестве ключевого будет выступать модуль на 12 Мп и размер пикселя тут равен 1,8 мкм.









Источник также указывает на то, что Galaxy S20 и Galaxy S20+ выйдут в нескольких версиях по всему миру. Это будут варианты с поддержкой 5G и без таковой. Напомним, что премьера семейства Samsung Galaxy S20 назначена на 11 февраля.





Источник: xda-developers.com







