Samsung Galaxy S20 может получить 120 Гц при WQHD+ разрешении

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Samsung предпочитает наделять свои флагманы лучшими дисплеями. Не стали исключениями и устройства серии Galaxy S20, а экран Galaxy S20 Ultra так и вовсе удостоился от специалистов DisplayMate наивысшей оценки А+ и титула лучшего на рынке.





Новый Dynamic AMOLED дисплей стал вершиной инженерной мысли Samsung, его разрешение составило WQHD+ и частота обновления 120 Гц. Но такая частота привилегия только разрешения FullHD+, а все ради энергосбережения.









Как оказалось, есть режимы, когда смартфон автоматически переходит на кадровую частоту в 60 Гц. Это происходит тогда, когда заряд аккумулятора снижается до 5%, если батарейка вдруг нагревается до температуры 42ºС, а также при запуске некоторых приложений (например, Google Maps и камера).

Далеко не всем пользователям понравились те ограничения, которые компания ввела в части кадровой частоты в 120 Гц. Был объявлен сбор голосов под петицией, где Samsung призвали выпустить обновление, позволяющее раскрыть весь потенциал матрицы и использовать частоту обновления 120 Гц при максимальном разрешении WQHD+.





Возможно, компания прислушалась к мнению пользователей и готовит апдейт, который позволит устанавливать кадровую частоту 120 Гц при максимальном разрешении 3200х1440 пикселей. Кроме того, появится динамический режим, который позволит найти нужный баланс между автономностью и частотой обновления. Когда ждать такое обновление, не сообщается.





Источник: twitter.com







