Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Redmi Note 8 Pro самые производительные смартфоны в своем классе по итогам марта

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Мы уже привыкли к тому, что портал AnTuTu практически каждый месяц ранжирует устройства по уровню производительности. Ранее был опубликован рейтинг самых мощных, который был актуален для рынка Китая. Сегодня же мы можем познакомиться с мировым табелем рангов самых производительных глобальных версий Android-устройств.

На вершине рейтинга флагманов оказался Samsung Galaxy S20 Ultra 5G с 12/256 Гб памяти на базе Snapdragon 865, чей результат составил 562262 балла. Для сравнения китайский вариант рейтинга возглавил Oppo Find X2 Pro, который набрал 606 389 «попугаев». Более того, в топ-10 для Китая вошли модели, сумевшие набрать более 570 тысяч баллов.

Возвращаясь к глобальному рейтингу скажем, что на втором и третьем местах оказалась еще два смартфона серии Galaxy S20: Plus-версия и «ультимативный» вариант, но на базе Exynos 990. С третьего по десятое место разделили между собой смартфоны с чипами Snapdragon 855+ и Exynos 990. Только первые две позиции заняли аппараты с Snapdragon 865 и все результаты вы увидите в таблице.

Такая расстановка сил и отличие от китайского рейтинга AnTuTu объясняется тем, что до глобального рынка еще не добрались все аппараты с Snapdragon 865, а некоторые из них и вовсе не выйдут за пределы Китая.

Что касается среднего уровня устройств, то пальму первенства самого производительного смартфона удерживает Redmi Note 8 Pro на базе Helio G90T с результатом 292510 баллов. Он сумел обойти Xiaomi Mi Note 10 Pro и Xiaomi Mi 9T, занявшие вторую и третью позиции.

Redmi Note 8 Pro оказался единственным аппаратом, который попал в рейтинг с платформой от MediaTek, тогда как оставшиеся девять мест отвоевали модели с чипами от Qualcomm. Со второй по седьмую позицию заняли устройства с SoC Snapdragon 730G и Snapdragon 730, а замкнули топ-10 гаджеты с Snapdragon 712 на борту.

Источник: antutu