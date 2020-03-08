Samsung Galaxy S20 Ultra испытали на прочность и он прошел дроп-тест

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Зак Нельсон, автор известного YouTube-канала JerryRigEverything устроил проверку на прочность Samsung Galaxy S20 Ultra, который был представлен в прошлом месяце. Испытание проводилось в привычном формате и смартфону пришлось пережить проверку на устойчивость царапинам и огню, а также сдать тест на изгиб. В качестве бонуса, блогер снял заднюю крышку, чтобы пользователи могли увидеть насколько плотно и продуманно расположены все «внутренности».

Дисплей новинки защищает от повреждений стекло Gorilla Glass шестого поколения, продемонстрировавшее высокую устойчивость царапинам, которые появились при использовании стика с твердостью 6 по шкале Мооса. А это означает, что флагман может без опасения за свою внешнюю привлекательность соседствовать в кармане с ключами и монетами.

С успехом выдержал Samsung Galaxy S20 Ultra испытание огнем и корпус устройства остался несокрушим при попытке его согнуть. Не повлияли на работоспособность ультразвукового сканера отпечатков пальцев и царапины, которые были нанесены в области его месторасположения. По результатам теста вердикт один — с прочностью у главного южнокорейского флагмана все хорошо.

Было решено сопоставить Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max в дроп-тесте. Инициатором сравнения выступил автор YouTube-канала PhoneBuff. Само испытание прошло в четыре раунда. На первом этапе смартфоны бросали с небольшой высоты на заднюю поверхность. Продукт Apple показал себя не с лучшей стороны и на задней панели образовалась «паутина» из осколков. Победителем тут вышел Galaxy S20 Ultra, который остался нерушим.

Во втором раунде смартфоны бросали на ребро. Оба показали схожий результат — на корпусах устройств появились небольшие царапины. На третьем этапе было решено швырять аппараты экраном вниз. И в этом тесте Galaxy S20 Ultra вышел победителем, а вот дисплей iPhone 11 Pro Max треснул.

На финальном этапе оба смартфона ждали десять последовательных бросков экраном вниз. По итогам испытаний флагман Samsung получил больше повреждений, но по результатам всех 4-х раундов он был признан победителем в этом тесте.

Источник: youtube

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