Samsung Galaxy S21 может стать особенным флагманом благодаря подэкранной камере

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Фронтальная камера под поверхностью дисплея — одно из самых ожидаемых нововведений в смартфонах. Несмотря на то, что сразу несколько компаний работают над этой технологией, еще ни одной из них не удалось добиться такой ее зрелости и самодостаточности, чтобы реализовать в коммерческом смартфоне.

Возможно, среди тех, кто первой выпустить такой аппарат, будет Samsung. Поговаривают, что компания всерьез подумывает над тем, чтобы оснастить подэкранной камерой Galaxy S21. По слухам, сейчас инженеры работают над двумя прототипами, где первый получил датчик изображения с оптическим размером 1/2ʺ, предположительно, разрешением 48-мегапикселей. Другой оснастили 1/2,55-дюймовым сенсором с оптическим стабилизатором и ее разрешение, вероятно, составляет 12-мегапикселей.

Похоже, что Samsung всерьез намерена прокачать селфи-камеру и появление оптического стаба в ней станет серьезным шагом к повышению качества изображений.

Что касается технических характеристик Galaxy S21, то не сложно предугадать, что в его основе будет лежать флагманский чип Snapdragon 875, он получит модем 5G, многомодульную основную камеру, быструю зарядку мощностью не менее 25 Вт и AMOLED-экран со встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Источник: sammobile