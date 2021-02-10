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Samsung Galaxy S21+ с большим экраном и процессором Snapdragon 888 только за 9 559

24.11.2023 227 0

Флагман Samsung с большим экраном и скидкой

Флагманы Samsung в прошлом году отличались интересным дизайном и цветами. Сегодня Samsung Galaxy S21+ все еще остается актуальным и мощным и доступен с огромными скидками.

 

Samsung Galaxy S21+


Китайская версия Samsung Galaxy S21+ оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 888, выгодно отличающимся скоростью от европейского Exynos 2100.

 

Samsung Galaxy S21+


Смартфон предлагает большой 6,7” дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080 x 2400, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Samsung Galaxy S21+ оснащен 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ накопителя UFS 3.1.

 

Samsung Galaxy S21+


Samsung Galaxy S21 Plus имеет 64 МП телефотообъектив f/2.0, 29 mm, 1/1.72", 0.8 µm, с оптической стабилизацией и 3х оптическим зумом. Также есть 12 МП широкоугольник и 12 МП ульташирокоугольник.

 

Samsung Galaxy S21 Plus


Аккумулятор 4800 мАч поддерживает зарядку 25 Вт с PD 3.0 или 15 Вт беспроводную зарядку. Купить смартфон можно по ссылке:

 

Samsung Galaxy S21+ – 9 559﻿ грн

 

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Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 24.11.2023
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Samsung Galaxy S21+ с большим экраном и процессором Snapdragon 888 только за 9 559