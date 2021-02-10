Samsung Galaxy Watch Active 4: изображения и характеристики

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Galaxy Watch Active 4 должны представить 28 июня, они будут с новой Wear и способны определять количество жировой массы в теле

28 июня Samsung устроит пресс-мероприятие в рамках выставки MWC 2021, где должны показать новые смарт-часы Galaxy Watch Active 4. Есть вероятность, что этот носимый гаджет войдет в историю как первый обладатель новой версии операционной системы Wear 3.0, созданной совместными усилиями Google и Samsung. И сегодня есть возможность посмотреть на дизайн новинки благодаря изданию 91mobiles, которое сумело раздобыть ее рендеры.

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Скорее всего, будет два размера: 40 мм и 44 мм. По крайней мере, это согласуется с предыдущими слухами. Вероятно, также будет водонепроницаемость 5ATM, защита MIL-STD 810G и встроенный GPS. Смарт-часы также должны предложить закаленное стекло Gorilla Glass DX Plus, которое мы видели на предыдущих часах Galaxy.

Пресс-изображения указывают на то, что Galaxy Watch 4 будут доступны в четырех цветах: черном, зеленом, розовом и серебристом. Смарт-часы смогут измерять уровень кислорода в крови и частоту сердечных сокращений, мониторить физическую активность и качество сна, а еще они предложат датчик для выполнения биоимпедансного анализа (БИА). Это новая фишка для тех, кто печется о своей фигуре и хочет знать количество жировой массы в организме.

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Источник: 91mobiles