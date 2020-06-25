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Samsung Galaxy Z Flip 5G всплыл на официальном сайте

25.06.2020 298 1

Страница поддержки для нового Samsung Galaxy Z Flip 5G уже появилась на сайте компании, хотя запуск смартфона запланирован только на 5 августа. На ней даже указана модель смартфона —﻿﻿ SM-F707N. Это значит, что сомнений относительно подлинности предыдущих утечек почти не остаётся. Кроме того, устройство прошло сертификацию в TENAA.

 

SM-F707N﻿

Samsung Galaxy Z Flip Official Site

Страница поддержки не раскрыла почти никаких данных, а вот благодаря пройденной сертификации в FCC подтверждённых характеристик стало больше. Теперь мы знаем, что смартфон получит дополнительный экран, диагональ которого составит всего 1,05". 

 

Samsung Galaxy Z Flip TENAA

 

Другие спецификации раскрыл известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Он заявляет, что новинку оснастят продвинутым процессором Snapdragon 865+, а основной AMOLED экран получит разрешение 2636x1080﻿ пикселей и диагональ 6,7"﻿. Улучшат также селфи-камеру, теперь она будет не на 10, а на 12 МП, а сзади установят 2 модуля - на 12 и на 10 МП.

 

В остальном серьёзных изменений не ожидается, это всё-таки не новый смартфон, а обновлённая версия представленного в прошлом году обычного Z Flip.

 

Напомним, помимо этого складного устройства 5 августа Samsung покажет ещё Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20.

 

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Источник: gsmarena

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Автор: elders0n Дата публикации: 25.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Евгений Пустовой 0
Прошлый флип в последних дорамах часто встречается
25.06.2020 10:29
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Samsung Galaxy Z Flip 5G всплыл на официальном сайте