Samsung Galaxy Z Flip 5G всплыл на официальном сайте

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Страница поддержки для нового Samsung Galaxy Z Flip 5G уже появилась на сайте компании, хотя запуск смартфона запланирован только на 5 августа. На ней даже указана модель смартфона —﻿﻿ SM-F707N. Это значит, что сомнений относительно подлинности предыдущих утечек почти не остаётся. Кроме того, устройство прошло сертификацию в TENAA.

SM-F707N﻿

Страница поддержки не раскрыла почти никаких данных, а вот благодаря пройденной сертификации в FCC подтверждённых характеристик стало больше. Теперь мы знаем, что смартфон получит дополнительный экран, диагональ которого составит всего 1,05".

Другие спецификации раскрыл известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Он заявляет, что новинку оснастят продвинутым процессором Snapdragon 865+, а основной AMOLED экран получит разрешение 2636x1080﻿ пикселей и диагональ 6,7"﻿. Улучшат также селфи-камеру, теперь она будет не на 10, а на 12 МП, а сзади установят 2 модуля - на 12 и на 10 МП.

В остальном серьёзных изменений не ожидается, это всё-таки не новый смартфон, а обновлённая версия представленного в прошлом году обычного Z Flip.

Напомним, помимо этого складного устройства 5 августа Samsung покажет ещё Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20.

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Источник: gsmarena