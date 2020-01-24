Samsung Galaxy Z Flip будет складываться вдвое и вот его характеристики

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Мы писали про дизайн Samsung Galaxy Z Flip, называли его характеристики и рассказывали о предсказаниях в части ценообразования. Но, похоже, что утечки не прекратятся вплоть до официальной презентации раскладушки: своей осведомленностью об оснащении Galaxy Z Flip похвастался ресурс XDA Developers.





Уже давно не секрет, что это будет второй после обновленного Motorola Razr складной смартфон в формате раскладушки с гибким дисплеем. Тут установят 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей и фишкой станет то, что защищать его станет ультратонкое стекло, а не пластиковое покрытие как в случае с Galaxy Fold.





«Сердцем» смартфона станет Snapdragon 855+. Основная камера получит два датчика с одинаковым разрешением на 12-мегапикселей, где один из модулей будет широкоугольным. Обещана быстрая 15-ваттная зарядка, поддержка беспроводной и реверсивной зарядки, дополнительный экран для отображения необходимой информации и сканер отпечатков пальцев на боковой грани.





По тем слухам, что появлялись в сети ранее, Galaxy Z Flip оснастят фронтальной 10 Мп камерой, флеш-накопителем на 256 Гб и аккумулятором емкостью 3300-3500 мАч. Предсказания по цене противоречивые. Одни говорят о ценнике в $850 за базовую версию и за топовый вариант могут запросить $1200. Другие же уверяют, что в Европе смартфон будет стоить 1400 евро.





Источник: xda-developers.com







