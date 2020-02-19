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Samsung Galaxy Z Flip получил ультратонкое стекло или пластик? Ответ получен

19.02.2020 1813 2

На своей конференции Unpacked 2020 компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip. Во время его презентации производитель акцентировал внимание, что им удалось создать ультратонкое стекло и теперь оно прикрывает дисплей устройства, а не пластиковое покрытие, которое использовали в Galaxy Fold.

 

Samsung Galaxy Z Flip получил ультратонкое стекло или пластик? Ответ получен – фото 1


И тут бы порадоваться за компанию, что ей удалось создать такой материал. Но после теста на прочность Galaxy Z Flip от известного техноблогера JerryRigEverything появились сомнения, что тут действительно используется ультратонкое стекло.

 

Samsung Galaxy Z Flip получил ультратонкое стекло или пластик? Ответ получен – фото 2


Компанию принялись обвинять во лжи, но она отвергла все обвинения. Samsung заявила, что ультратонкое стекло тут есть, но оно скрыто под слоем пластика. Единственный способ проверить ее слова — устроить повторный тест. Так и поступил автор канала JerryRigEverything.

 


Он отсоединил пластиковую защиту и убедился, что под ней действительно находится тонкий слой стекла. Получается, что никакого обмана нет. Компания действительно применила Ultra Thin Glass для Galaxy Z Flip. Стекло призвано повысить долговечность дисплея, обеспечить ударопрочность и устойчивость внешним повреждениям.


Зачем стекло прикрыли пластиком? Скорее всего, чтобы улучшить надежность экрана. 


Источник: sammobile.com



Samsung Galaxy Z Flip Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Hryhorian Mykhaylo
Зачем стекло прикрыли пластиком? Скорее всего, чтобы всё-равно царапали пальцами, не смотря ни на что!
19.02.2020 13:14
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Тим
Косарь бакинских псу под хвост! Стекло всё-таки есть... Супер новость. Вопрос теперь не в том, для чего пластик над экраном, а в том, для чего стекло под экраном. Без пластика то он не работает.
19.02.2020 12:47
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Samsung Galaxy Z Flip получил ультратонкое стекло или пластик? Ответ получен