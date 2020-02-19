Samsung Galaxy Z Flip получил ультратонкое стекло или пластик? Ответ получен

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На своей конференции Unpacked 2020 компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip. Во время его презентации производитель акцентировал внимание, что им удалось создать ультратонкое стекло и теперь оно прикрывает дисплей устройства, а не пластиковое покрытие, которое использовали в Galaxy Fold.









И тут бы порадоваться за компанию, что ей удалось создать такой материал. Но после теста на прочность Galaxy Z Flip от известного техноблогера JerryRigEverything появились сомнения, что тут действительно используется ультратонкое стекло.









Компанию принялись обвинять во лжи, но она отвергла все обвинения. Samsung заявила, что ультратонкое стекло тут есть, но оно скрыто под слоем пластика. Единственный способ проверить ее слова — устроить повторный тест. Так и поступил автор канала JerryRigEverything.





Он отсоединил пластиковую защиту и убедился, что под ней действительно находится тонкий слой стекла. Получается, что никакого обмана нет. Компания действительно применила Ultra Thin Glass для Galaxy Z Flip. Стекло призвано повысить долговечность дисплея, обеспечить ударопрочность и устойчивость внешним повреждениям.





Зачем стекло прикрыли пластиком? Скорее всего, чтобы улучшить надежность экрана.





Источник: sammobile.com







