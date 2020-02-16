Samsung Galaxy Z Flip против Motorola Razr: дроп-тест смартфонов

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Что стоит сделать с новеньким Samsung Galaxy Z Flip? Конечно же, разбить. Так решил блогер YouTube-канала EverythingApplePro. А еще он устроил дроп-тест не только новинке Samsung, но и Motorola Razr. И все для того, чтобы сравнить кто крепче. Тут никакие комментарии не нужны, разве что многие скандировали бы, что «лучше бы мне отдали».

Начал свой обзор блогер с того, что оценил исполнение новинок. По его мнению, Samsung Galaxy Z Flip получился добротнее и смотрится в плане исполнения выигрышнее своего конкурента. Тут лучше материалы, надежнее шарнирный механизм и по качеству сборки он превосходит Motorola Razr. К числу преимуществ новинки Motorola блогер отнес только большую диагональ дополнительного дисплея.

Сравнивать новинки в плане живучести было интересно с той точки зрения, что дисплей Razr прикрыт пластиком, а в Galaxy Z Flip для защиты экрана впервые применили ультратонкое и гибкое стекло.

При имитации падения из кармана брюк в сложенном состоянии, оба смартфона спокойно выжили. Но внешний дисплей Galaxy Z Flip не смог пережить третий бросок на бетонный пол: стекло Gorilla Glass 6 треснуло.

На втором этапе было решено «швырять» смартфоны в разложенном состоянии «спинкой» вниз. И вновь Galaxy Z Flip в своем стеклянном одеянии оказался не на высоте и после второй попытки тыльная крышка покрылась сеткой трещин. В этом случае пластиковый корпус Razr оказался сильной стороной новинки, урона корпусу нанесено не было.

На завершающей стадии было решено кидать оба устройства с высоты человеческого роста и дисплеем вниз. В этом испытании Galaxy Z Flip показал себя с лучшей стороны. На экране Motorola Razr появились битые пиксели, тогда как дисплей раскладушки от Samsung пережил падения, и матрица осталась невредимой.

Своим фаворитом по результатам испытаний блогер YouTube-канала EverythingApplePro назвал Galaxy Z Flip, который признан самым живучим. Замена стеклянного корпуса окажется процедурой менее затратной, чем менять гибкую матрицу Motorola Razr. Тем более, что сделать это будет практически невозможно, ведь новинка Motorola не подлежит ремонту.

Источник: youtube