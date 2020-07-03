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Компания Samsung многим известна по своим смартфонам, но на самом деле важную часть холдинга составляет производственный бизнес. Корпорация является самым успешным производителем OLED-матриц, а опубликованная сегодня статистика раскрыла первенство Samsung на ещё одном рынке.

Память

Согласно появившимся отчётам за первый квартал доля Samsung на рынке памяти для смартфонов составила более 50%. Второе и третье место заняли SK Hynix м Micron, вместе компании получили 84% выручки всей индустрии.

Из-за связанных с эпидемией издержек выручка сегмента упала на 4%. Учитывая, что ситуация коснулась почти всех рынок, в числе которых и самые крупные, падение не выглядит слишком критичным.

Во многом пришедшему успеху Samsung обязана набирающим популярность чипам LPDDR5 DRAM﻿, которыми с каждым днём интересуется всё больше производителей. Из-за сбоев в поставках многие бренды сразу сделали крупные заказы, что тоже несомненно укрепило положение Samsung.

Рынок NAND памяти и вовсе вырос, правда всего на 4% в соотношении год к году. Подъём обусловлен долгожданной стабилизацией цен и увеличившимся спросом на память большой ёмкости. В этом сегменте Samsung также является единлоичным лидером, правда теперь с чуть меньшей долей —﻿ 44%. За корейским техногигантам идут Kioxia (ранее Toshiba Memory Corp.) и SK Hynix.

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Источник: DigiTimes