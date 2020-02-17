Где купить дешевле?

Samsung готовит к анонсу Galaxy Fold 2 с подэкранной камерой

17.02.2020 1141 0

Не секрет, что Samsung работает над фронтальной камерой, которую можно разместить под поверхностью дисплея. Если автор сообщества разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах знает, о чем говорит, то компания готовится представить смартфон с подэкранной камерой уже в этом году. И ее обладателем должен стать третий складной смартфон производителя — Galaxy Fold 2.

 

Samsung готовит к анонсу Galaxy Fold 2 с подэкранной камерой – фото 1


Источник утверждает, что новый аппарат может получить гибкую Infinity Flex матрицу диагональю 7,7 дюйма и ее защищать будет ультратонкое стекло. Селфи-модуль отправят под дисплей, и он будет становиться видимым только тогда, когда его активируют для создания автопортретов и совершения видеозвонков.


Интересно, что дебютировать Galaxy Fold 2 должен летом нынешнего года одновременно с анонсом Galaxy Note 20. Ожидаемый месяц премьеры — июль. Если этот прогноз сбудется, то в этом году Samsung отойдет от практики августовского анонса флагмана с поддержкой стилуса.

 

Samsung готовит к анонсу Galaxy Fold 2 с подэкранной камерой


На данный момент неизвестно, как будет выглядеть Galaxy Fold 2 и какие характеристики получит. В случае же с Galaxy Note 20 есть предсказания, что внешне он будет схож с Galaxy S20 и предложит аналогичную аппаратную платформу.


Источник: phonearena.com



Samsung Galaxy Fold 2 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Samsung готовит к анонсу Galaxy Fold 2 с подэкранной камерой