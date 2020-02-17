Samsung готовит к анонсу Galaxy Fold 2 с подэкранной камерой

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Не секрет, что Samsung работает над фронтальной камерой, которую можно разместить под поверхностью дисплея. Если автор сообщества разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах знает, о чем говорит, то компания готовится представить смартфон с подэкранной камерой уже в этом году. И ее обладателем должен стать третий складной смартфон производителя — Galaxy Fold 2.









Источник утверждает, что новый аппарат может получить гибкую Infinity Flex матрицу диагональю 7,7 дюйма и ее защищать будет ультратонкое стекло. Селфи-модуль отправят под дисплей, и он будет становиться видимым только тогда, когда его активируют для создания автопортретов и совершения видеозвонков.





Интересно, что дебютировать Galaxy Fold 2 должен летом нынешнего года одновременно с анонсом Galaxy Note 20. Ожидаемый месяц премьеры — июль. Если этот прогноз сбудется, то в этом году Samsung отойдет от практики августовского анонса флагмана с поддержкой стилуса.





На данный момент неизвестно, как будет выглядеть Galaxy Fold 2 и какие характеристики получит. В случае же с Galaxy Note 20 есть предсказания, что внешне он будет схож с Galaxy S20 и предложит аналогичную аппаратную платформу.





Источник: phonearena.com







