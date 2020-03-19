Samsung готовит к выходу оболочку One UI 2.5

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До 2018 года смартфоны Samsung выходили с оболочкой Experience, которая расширяла возможности стокового Android. До этого был TouchWiz, вызывавший изрядную долю критики со стороны пользователей. С приходом One UI компания предложила универсальный интерфейс для различных устройств, а еще у нее получилась шустрая, приятная и легкая оболочка.









От версии к версии Samsung улучшает прошивку и стремится показать, что она умеет делать хороший софт. Не так давно свет увидела One UI 2.1, а сейчас компания работает над One UI 2.5, и информацию о новой версии оболочки опубликовал модератор форума Samsung Community.





В теории, первым устройством, которые получит ее, должен стать Galaxy Note 20, чей анонс ждем в августе нынешнего года. Источник указывает на то, что в новой прошивке реализуют возможность использовать жесты навигации Google при работе со сторонними лаунчерами. Пользователь сможет настроить чувствительность жеста, а также включить или отключить жест с помощью виртуальной клавиатуры.





Такой шаг был предсказуем. Дело в том, что Google обязывает всех производителей смартфонов включать поддержку навигации жестов на устройствах, работающих под управлением Android 10.

Источник: sammobile







